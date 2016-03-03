Соратники Меркель осудили «дискриминацию» свиных сосисок в угоду религии

​В Германии из меню школ, детских садов и заведений общепита начали убирать традиционные свиные сосиски. Об этом рассказал лидер парламентской группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Даниэль Гюнтер, причем он уточнил, что делается это исходя из религиозных соображений, пишет издание Deutsche Welle.

Однопартийцы канцлера Ангелы Меркель по ХДС выступают за возвращение традиционной немецкой еды в меню общепитов. «Потребление свинины является частью нашей культуры», — заявил Гюнтер и добавил, что тех, кто не желает ее есть, никто не заставляет. «Защита меньшинств, в том числе, по религиозным соображениям не должна привести к тому, что большинство будет ограничено в свободе выбора», — приводит издание слова Гюнтера.

Ранее в интервью местной газете Lübecker Nachrichten Гюнтер рассказал, что по крайней мере одни ясли в каждом избирательном округе прекратили подавать свинину из уважения к детям-мусульманам.

Региональное отделение партии ХДС из Шлезвиг-Гольштейна решило убедиться, что свинина останется в меню общепитов. Группа депутатов от ХДС выступит с заявлением в парламенте на региональном заседании на следующей неделе.

Заявление ХДС было встречено в Германии насмешками. В Twitter быстро стал набирать популярность хэштэг #schweinefleischpflicht — «свиной долг».

С критикой ХДС выступило и отделение Всемирного фонда дикой природы в Берлине. «В настоящее время существует мало доказательств того, что свиная котлета и отбивная должны стать охраняемыми видами. Лучше бы в ХДС задумались о сознательном потреблении мяса и огромных экологических проблемах, вызванных его производством», — написал WWF.

