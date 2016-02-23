Разгромленный в годовщину Майдана Альфа-банк возобновил работу

Отделение Альфа-банка в Киеве, разгромленное в годовщину Майдана 20 февраля, полностью восстановило работу. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В банке рассказали, что сотрудники кредитной организации в оперативном порядке провели необходимые ремонтно-восстановительные работы и заменили поврежденную оргтехнику. И сейчас, по словам пресс-службы, сохранность документов и материальных ценностей клиентов полностью обеспечена.

20 февраля, когда на Украине отмечалась вторая годовщина победы «революции достоинства», в Киеве были совершены нападения на отделение филиалов российских Сбербанка и Альфа-банка. По фактам нападений были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.296 УК (хулиганство с применением оружия).

Накануне, 22 февраля, во Львове неизвестные подожгли отделения Сбербанка и ВТБ. В итоге пострадало лишь одно из отделений, его работа была приостановлена.