Семья гимнаста Немова пообещала разобраться с активистами «СтопХам»

Гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов намерен разобраться с активистами движения «СтопХам», с которыми у него произошла стычка, сообщила «Русской службе новостей» его супруга Галина Немова.

В понедельник, 15 февраля, руководитель движения Дмитрий Чугунов рассказал РСН, что инцидент произошел на улице Петровка. Активист «СтопХам» сделал замечание Немову за то, что тот припарковался на проезжей части. Он попросил бывшего спортсмена найти другое место для парковки, но тот отказался. Тогда представитель «СтопХам» прикрепил на автомобиль наклейку с надписью «Мне плевать на всех — я паркуюсь, где хочу». После этого Немов набросился на него.

Комментируя инцидент, супруга спортсмена сказала РСН: «Мы думаем, как поступить в этой ситуации, потому что такое может произойти с каждым, хочется как-то наказать этих людей. Это провокация настоящая. Они ведут себя так интеллигентно, при этом провоцируют, стучат в окно и спрашивают: «Что же вы делаете?». А что — ты даже не понимаешь в этой ситуации. Что это, Алексей тоже для себя хочет разобраться».

Она считает, что это была провокация. «Это была агрессия, вынуждали на какие-то неприятности. Алексей просто вышел и попросил отойти от него. Это было цинично спровоцировано, нечего комментировать хамство», — заявила Галина Немова.

В интервью изданию «Р-Спорт» она объяснила, почему ее муж был вынужден остановиться на Петровке и не мог отъехать. «Я отошла на пять минут, когда все это произошло. У меня не было телефона с собой, а я отошла в туалетную комнату, простите, и Алексей не мог отъехать. Машины просто отъезжали и игнорировали [активистов «СтопХам»], а Алексей не мог бросить меня и ждал. В машине сидел ребенок и плакал, потому что не понимал, что происходит», — рассказала супруга Немова.

Активисты движения выложили на YouTube видео с потасовкой. На нем видно, как один из активистов просит Алексея Немова убрать машину из второго ряда. Тот отказывается. Тогда молодой человек наклеивает на автомобиль гимнаста стикер. Отодрав стикер и скомкав его, Немов набрасывается на активиста.

Галина Немова рассказала, что в драке ее муж разбил часы, а у автомобиля сломано зеркало.