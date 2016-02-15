Путин запретил оказывать господдержку подконтрольным офшорам компаниям

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выделение бюджетных средств компаниям, находящимся в офшорных юрисдикциях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении в конце января. Он вводит поправки в Бюджетный кодекс, запрещающие государственную поддержку российских компаний, которые более чем наполовину принадлежат фирмам, зарегистрированным в офшорах. Такие компании не смогут претендовать на получение бюджетных субсидий и инвестиций. Государственные гарантии им предоставят только на исполнение обязательств по экспортным контрактам.

Правило, согласно закону, начнет действовать при составлении федерального бюджета 2017 года.

РБК в октябре 2015 года сообщал, что большинство частных российских компаний из рейтинга РБК 500 крупнейших компаний страны зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях. Самые популярные зарубежные юрисдикции для российского бизнеса — Кипр, Нидерланды и Британские Виргинские острова.

Бюджет 2016 года предполагает предоставление госгарантий по кредитам компаний на 592,5 млрд руб. и $400 млн. Еще $100,5 млн и 45,5 млрд руб. заложены на выплаты по возможным гарантийным случаям. На бюджетные инвестиции в бюджете 2016 года отведено 82,5 млрд руб.