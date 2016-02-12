Минфин ЕС призвал ограничить хождение банкноты в €500

​Министерство финансов еврозоны обратилось в Европейский центральный банк с предложением ограничить хождение банкноты в €500. Об этом заявил глава Минфина Йерун Дейсселблум, передает Reuters.

«Мы будем просить ЕЦБ рассмотреть предложение ограничить использования наличных денег и хождение банкноты в €500», — сообщил он.

Он пояснил, что ее употребление облегчает отмывание денег, что, в свою очередь, может быть использовано для финансирования тер​роризма. «Есть риски, что крупные банкноты и большие денежные суммы могут быть легко использованы для финансирования терроризма», — добавил Дейсселблум.

На прошлой неделе Европейская комиссия также предложила усилить контроль над платежными картами и виртуальными валютами, такими как Bitcoin, которые могут служить возможными источниками финансирования бандформирований.

Комиссия во главе с вице-президентом ЕС Валдисом Домбровскисом заявила, что результаты исследования целесообразности ограничения денежных платежей будут представлены в мае.

Ранее с призывом запретить банкноты крупных номиналов для борьбы с организованной преступностью выступили эксперты Правительственной школы им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете. Они объяснили это тем, что, согласно их исследованию, доля наличных денег в объеме криминальных транзакций достигает почти 60% в год.