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Миллиардер Бажаев предложил Путину создать 4G-оператора для небогатых
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Миллиардер Бажаев предложил Путину создать 4G-оператора для небогатых
Технологии и медиа, 04 фев 2016, 23:27
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Миллиардер Бажаев предложил Путину создать 4G-оператора для небогатых
Миллиардер Муса Бажаев попросил президента Владимира Путина поддержать создание «отечественного оператора мобильной связи». Целевая аудитория нового игрока — малообеспеченные слои населения, следует из письма Бажаева Путину
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Владелец «Группы Альянс» и горно-металлургической компании «Русская платина» Муса Бажаев направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать создание 4G-оператора связи для малообеспеченных слоев, сообщило издание CNews. Как следует из резолюции на письме (она наложена 3 ноября 2015 года), президент поручил министру связи Николаю Никифорову рассмотреть предложения по поддержке проекта, сообщило издание.

РБК также ознакомился с письмом. В документе речь идет о реализации проекта «Антарес», который строит телекоммуникационную сеть в столице. Какой именно поддержки ждет предприниматель от президента — из текста письма не ясно.

Группа компаний «Антарес» (в нее входят «Антарес», «Арктур», «Интеграл») принадлежит Евгению Ройтману через кипрскую компанию Runelia Ltd., писали «Ведомости». Во второй половине 2000-х годов группа получила частоты в диапазоне 1,9 ГГц (1900-1920 МГц), которые позже были переоформлены под технологию LTE. В июле 2015 года газета «Ведомости» сообщила, что партнером по проекту «Антарес» стал Муса Бажаев. Бизнесмен занимает 160-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes: в 2015 году его состояние журнал оценивал в $0,5 млрд.

На сайте компании «Антарес» сказано, что это «первая LTE-only сеть». Выход «Антареса» на российский рынок возможен «в конце 2015 года — начале 2016 года», следует из текста письма. Тарифная политика оператора ориентирована на «широкие слои населения, в первую очередь, малообеспеченные», говорится в документе. Приоритетными регионами для развития сети Бажаев называет Москву и Подмосковье, а также регионы, где ведет свою деятельность «Русская платина» — Дальний Восток и Красноярский кр​ай. В дальнейшем бизнесмен планирует поэтапно покрыть сетями «Антареса» всю Россию.

В письме Бажаев перечисляет основные характеристики «Антареса», среди которых — только российские акционеры, отказ от иностранного финансирования, западноевропейских и американских технологий и оборудования, иностранных управленцев и технических специалистов. Оператор использует разработки только китайской компании Huawei, отмечается в письме. «Деятельность нового оператора мобильной связи строится исходя из приоритетного обеспечения интересов национальной безопасности Российской Федерации в стратегическом секторе отечественной экономики», — так Бажаев в письме объясняет необходимость поддержки проекта.

Запланированные инвестиции в проект «Антарес» — 70 млрд руб. в течение пяти лет, из которых 20-22% должны были быть вложены до конца 2015 года, следует из текста письма. Источники финансирования в документе не указаны.

Путин также поручил решить «при необходимости» проблему «разделительного барьера» мобильной связи, следует из подписи на письме. Об этой проблеме в октябре 2015 года писал «Коммерсант»: в Москве полоса частот «Антареса» (1900–1920 МГц) граничила с полосой, на которой запускал сеть оператор Tele2, и между ними не был предусмотрен необходимый защитный интервал, рассказывал источник издания. Поскольку Tele2 подал заявку на присвоение частот первым, защитный интервал был сделан в его пользу. Таким образом, «Антарес» лишился полосы частот шириной 10 МГц. Компания не согласилась с таким решением и попыталась его оспорить, но в конце декабря суд полностью отказал в иске, следует из материалов на сайте Арбитражного суда.

Представитель «Группы Альянс» в разговоре с РБК не смог подтвердить или опровергнуть информацию об отправке письма, а также изложенные в нем сведения.​ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК, что не видел письма. Представитель Минкомсвязи и Евгений Ройтман не ответили на запрос РБК.

Автор: Елизавета Архангельская.
Теги: сотовые операторы , Муса Бажаев , «Антарес» , Tele2
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