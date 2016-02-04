МИД пожаловался на 16-часовой досмотр российских офицеров на Украине

Москва сделала представление временному поверенному в делах Украины из-за инцидента с российскими офицерами. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, инцидент произошел 2-3 февраля в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) — Нехотеевка (Белгородская область).

«Речь идет об абсолютно безобразном проведении досмотра и поведении силовых структур Украины, которые 16 часов проверяли группу из 73 российских офицеров из состава функционирующего на юго-востоке Украины Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — рассказала Захарова.

Она добавила, что военнослужащие возвращались в РФ в порядке плановой и согласованной с украинскими властями ротации после завершения служебной командировки. По словам Захаровой, украинские силовики в ходе проверки конфисковали два ноутбука и жесткий диск. Причину таких действий они не объяснили. «Но все это поведение, конфискация наталкивают на мысль, что возможны какие-то дальнейшие провокации», — подчеркнула Захарова.

Украинскому дипломату, как рассказали в российском МИДе, заявлено, что в Москве вызывает самую серьезную озабоченность подобная практика в отношении российских военнослужащих. По словам Захаровой, «устроенная украинской стороной провокация, конечно, является абсолютно недопустимой».

Украинская сторона информацию об инциденте пока не прокомментировала.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года после начала минского переговорного процесса. В состав центра входят военные наблюдатели: они занимаются мониторингом, фиксированием и пресечением нарушения режима прекращения огня на линии разграничения в Донбассе. Посты СЦКК находятся в Донецком аэропорту, Авдеевке и Широкино. Представители центра также взаимодействуют со сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.