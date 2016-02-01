Московских водителей предупредили о ямах на дорогах из-за потепления

Управление ГИБДД предупредило московских водителей о возможных подтоплениях и ямах на дорогах. Как пояснили в инспекции, это связано с обильным таянием снега в регионе, которое происходит из-за резкого перепада температуры.

В ГИБДД попросили водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС​.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, холодный январь в Москве завершился рекордной оттепелью. По информации синоптиков, в минувшие выходные, 30 и 31 января, были обновлены абсолютные максимумы температуры: 30 января температура повысилась до плюс 3 градусов (прежний рекорд в плюс 2,5 градуса был зафиксирован в 1989 году), 31 января — до плюс 3,9 градуса (прежний рекорд плюс 2,7 градуса в 1961 году).

По прогнозам синоптиков, период аномально теплой погоды в Москве продолжится, по крайней мере, до конца недели. В частности, 1 февраля, в городе пройдут небольшие осадки, а температура поднимется до плюс 2 градусов.