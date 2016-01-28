Роспатент призвал «защищать» бренд «русская водка» как национальный

​Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев заявил о необходимости защищать бренд «русская водка» как национальный. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

«А «русская водка» — это уже тот бренд, который нужно защищать. И мы поддерживаем стремление наших компаний, которые объединились в этом движении и хотят защитить этот бренд так же как, например, защищают французы шампанское или коньяк», — сказал Ивлиев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутат Госдумы Михаил Дегтярев считает недопустимым использование бренда «водка» (vodka) иностранными компаниями. Он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поднять этот вопрос на уровне ВТО и международных судебных инстанций.

Ивлиев, в свою очередь, объяснил, почему слово «водка» (в отличие от «русской водки») не может ставиться как бренд. Он напомнил, что первое упоминание о водке, как о спиртном напитке, появилось в летописи XVI века, это было на территории Речи Посполитой. Он отметил, что слово «водка» использовалось не только в Москве, но и в Стокгольме, и в Варшаве.

Глава Роспатента при этом согласился с тем, что национализация бренда «русская водка» поможет российскому экспорту.