В секретариате Шувалова опровергли поддержку ликвидации Минтранса

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не выступает в поддержку ликвидации Минтранса и преобразования ведомства в госкорпорацию. Об этом заявил представитель секретариата Шувалова Александр Мачевский, передает «Интерфакс».

«Такой вопрос не обсуждался у первого вице-премьера и не стоит в повестке проводимых им [Шуваловым] совещаний», — сказал Мачевский. Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о поддержке Шуваловым такой инициативы «не соответствует действительности и является чистейшим вымыслом».

Как ранее сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству России, Шувалов поддерживает идею о ликвидации Минтранса. Эти сведения подтвердил собеседник газеты в аппарате правительства, по словам которого, на последнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, где обсуждалась реорганизация ведомств, действительно звучали предложения по упразднению Министерства транспорта.

Издание утверждало, что ликвидация Минтранса предусмотрена одним из вариантов проекта административной реформы. Источники «Известий» поясняли, что в рамках оптимизации Минтранса и подчиняющихся ему пяти федеральных агентств планируется создать Министерство гражданской авиации и государственную корпорацию с рабочим названием «Транспортная инфраструктура РФ».

В октябре Шувалов рассказывал, что в правительство поступают предложения о ликвидации и преобразовании в госкорпорацию Минкомсвязи. При этом он не уточнял, кто именно выдвигает подобные предложения.