Кудрин предсказал два года стабильных настроений в обществе

Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что на фоне того, как Россию сотрясает падение цен на нефть, руководство страны может рассчитывать на стабильность в обществе в течение двух лет, пока власти будут преодолевать спад в экономике, сообщает Bloomberg. ​

«У нас в запасе есть два года, когда социальные настроения будут стабильными», — завил Кудрин на полях экономического форума в Давосе. «Социальные протесты все еще происходят, они растут, но не выходят из-под контроля», — отметил экс-министр.

Ранее, в ноябре прошлого года, ​на заседании возглавляемого им Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявил о существовании барьера между гражданским обществом и властью, который необходимо преодолеть. В своей речи бывший министр финансов указал на такие проблемы, как притеснение НКО, ограничение властью работы политических движений и тяжелая экономическая ситуация.

