В Турции по подозрению в связях с ИГИЛ задержаны десятки человек

Турецкая полиция задержала в Анкаре 16 подозреваемых в причастности к «Исламскому государству» (ИГИЛ, запрещено в России), передает агентство Anadolu.
Среди задержанных 15 граждан Сирии и один гражданин Турции, сообщил во вторник источник в службах безопасности.
По информации правоохранительных органов, они подозреваются в подготовке терактов на территории Турции. Задержанные граждане Сирии переданы в миграционный департамент для депортации. Гражданин Турции находится под следствием.
В ходе обысков в местах, где жили задержанные, изъято большое количество документов.
Anadolu также сообщило, что в различных городах Турции был задержан 21 человек за связь с ИГИЛ. Согласно сведениям служб безопасности, они занимались сбором денег для «Исламского государства» и изготовлением взрывчатых устройств для проведения террористических актов.
В минувший вторник, 12 января, на площади Султанахмет в Стамбуле произошел взрыв. Его жертвами стали десять человек, из них девять — граждане Германии.