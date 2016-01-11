Цена сторублевой банкноты в честь воссоединения Крыма достигла 500 руб.

Памятную банкноту номиналом 100 руб., посвященную воссоединению Крыма с Россией, продают на полуострове по цене от 400 до 500 руб., сообщает агентство FlashCrimea.

Если в Севастополе можно приобрести банкноту по цене от 400 до 450 руб., то в Симферополе цена достигает 500 руб. В интернете перекупщики продают купюры по цене от 350 до 600 руб., отмечает агентство.

Банк России в конце декабря 2015 года выпустил 100-рублевую банкноту, посвященную Крыму и Севастополю. На одной ее стороне изображен замок «Ласточкино гнездо», на другой — памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте.