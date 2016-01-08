При пожаре в жилом доме в Хабаровском крае погибли два человека

В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре погибли два человека и пострадал один ребенок. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло днем 7 января в трехкомнатной квартире на четвертом этаже здания. Как отмечается в сообщении МЧС, прибыв на место, спасатели обнаружили, что из окна квартиры шел дым и вырывались языки пламени. На кухне в квартире горели мебель, оконная рама, домашние вещи, в коридоре — полы и дверной проем.

Через 23 минуты после прибытия спасателей пожар был полностью ликвидирован. К его тушению были привлечены 33 человека и десять единиц техники.