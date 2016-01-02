Путин запретил увольнять нуждающихся в жилье военных

Президент России Владимир Путин своим указом запретил отправлять в отставку прослуживших более десяти лет военных, которые нуждаются в собственном жилье. В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что основанием для увольнения таких военнослужащих не могут быть ни достижение предельного возраста пребывания на военной службе, ни состояние здоровья, ни реорганизация штатов.

«Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет десять лет и более, нуждающийся в жилом помещении, без его согласия не может быть уволен с военной службы без предоставления ему жилого помещения либо субсидии для приобретения или строительства жилого помещения по нормам, установленным жилищным законодательством», — говорится в указе.

В то же время в указе отмечается, что военнослужащий, который желает получить жилье не по месту увольнения с военной службы, должен быть уволен и обеспечен жильем в соответствии с законодательством России.