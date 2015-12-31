В контролируемом курдами сирийском городе произошла серия взрывов

В результате двух взрывов в контролируемом курдами городе Камышли на северо-востоке Сирии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Reuters.

Взрывы прогремели в двух ресторанах, сообщил агентству курдский военный Редур Кселил. По его словам, атаку, скорее всего, совершило ИГ (деятельность организации запрещена в России). Он также отметил, что «десятки убиты и ранены».

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ассирийском ополчении «Сутору», вслед за двумя взрывами последовал еще один. «Взрыв прогремел еще в одном ресторане. Туда уже отправились наши ополченцы и сирийские военные. Это рядом с первыми двумя терактами», — рассказал он.