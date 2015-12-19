«Прогресс М-28М» затоплен на «кладбище космических кораблей»

Российский транспортный корабль «Прогресс М-28М», несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), сведен с орбиты и затоплен на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

Тугоплавкие обломки космической техники достигли поверхности океана, сказал представитель центра.

Космический корабль покинул МКС в субботу, в 10:35 мск. В 13:42 по команде с Земли он включил двигательную установку и начал спуск с орбиты.

«Прогресс М-28М» стартовал к МКС 3 июля и 5 июля пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс». 31 августа и 7 сентября корабль использовался для коррекции высоты орбиты станции. 27 сентября корабль провел маневр уклонения МКС от мусора. В настоящее время к МКС пристыкованы российские пилотируемые корабли «Союз ТМА-18М» и «Союз ТМА-19М», грузовой корабль «Прогресс М-29М» и американский «Сигнус».