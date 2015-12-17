Пожар в доме культуры МВД в Москве локализовали

Пожар в здании культурного центра ГУ МВД России по Москве локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 5:49 мск, а в 9:43 пожар был потушен.

Утром 17 декабря загорелось здание по ул. Новослободская, дом 47. Площадь пожара составила около 150 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Ранее источник в экстренных службах заявил «Интерфаксу», что площадь пожара увеличилась до 200 кв. м. Источник агентства заявил, что в 7:00 мск пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.