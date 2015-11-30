Рядом с Восточным появится 3-я улица Строителей из фильма Рязанова

Улица в строящемся около космодрома Восточный городе Циолковский получит название 3-я улица Строителей, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook.

Рогозин пояснил, что такое решение было принято в честь скончавшегося сегодня режиссера Эльдара Рязанова и в знак благодарности перед ним.

3-я улица Строителей фигурировала в фильме Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». По сюжету на улице с таким названием живет главная героиня картины.

Эльдар Рязанов скончался в Москве в ночь на 30 ноября, ему было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Рязанов был госпитализирован неделю назад. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти не смогли.

Прощание с режиссером состоится 3 декабря в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Оно начнется в 10:00 мск. В этот же день режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.