Британия усилит вещание Би-би-си в России и других частях мира

Правительство Великобритании инвестирует десятки миллионов фунтов стерлингов в год для увеличения вещания Би-би-си по всему миру, в том числе в России, на Ближнем Востоке и в Африке.

В 2016/17 году кабинет министров выделит телерадиокорпорации £34 млн ($41 млн), а в 2017/18 году — £85 млн ($128 млн) на развитие цифрового телевидения и радиовещания.

Деньги выделяются на «создание глобального охвата» вещанием полмиллиарда человек и «повышение доступа к новостям и информации».

«Мы решили расширить ареал действия нашей «мягкой силы» для продвижения наших ценностей и интересов как через дипломатов и программы развития, так и через такие институты, как Всемирная служба Би-би-си и Британский совет», — говорится в заявлении, посвященном сфере обороны и безопасности, обнародованном в минувший понедельник.

Помимо России будет расширено вещание Би-би-си в Северной Корее, Эфиопии и Эритрее, Сомали, Индии, Нигерии и Таиланде.

В сентябре стало известно о планах Би-би-си запустить спутниковый канал на русском языке. «Другие новостные СМИ развиваются по всему миру, и многие из них не разделяют наши традиции и ценности. У нас есть твердое намерение поддерживать глобальную демократию с помощью точных, беспристрастных и независимых новостей. Для Всемирной службы больше не должно быть недоступных стран», — сообщал The Guardian источник в медиакомпании.

Планы Би-би-си предполагают создание спутникового ТВ для русскоговорящей аудитории, а также наращивание присутствия в русскоязычном сегменте видеохостингов YouTube или Rutube. Речь также идет о выпусках новостей для соседних восточноевропейских стран и создании ежедневной радиопрограммы для Северной Кореи. Корпорация намерена расширить свои цифровые приложения для индийского и нигерийского рынков.