Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,58 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,09 +0,33 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9197,00 -407,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,88 -0,93% DJIA 25177,42 -0,62% Nasdaq 7581,51 +0,27% FTSE 7214,76 -0,13%
Суд в Киеве на два месяца арестовал министра юстиции времен Януковича
Лента новостей
Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество
Суд в Киеве на два месяца арестовал министра юстиции времен Януковича
Украинский кризис, 06 ноя 2015, 18:47
0
Суд в Киеве на два месяца арестовал министра юстиции времен Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш, передает РБК-Украина.

Лукаш арестована с возможностью освобождения из-под стражи под залог 5 млн 115 тыс. гривен.

«Лично я точно не буду его [залог] вносить. Но при поддержке моих друзей и коллег, я надеюсь, мы решим этот вопрос. Залог буду вносить не я. Сейчас определяемся [кто именно внесет залог]», — заявила Лукаш на суде (цитата по «Украинской правде»).

На суде Лукаш также заявила, что Генпрокуратура знала о ее местонахождении. «Я утверждаю и я докажу это сейчас на заседании, что они просто знали, где я живу, они получили сотни документов от меня и моей защиты, часть из них я писала прямо от руки. А однажды я не выдержала и пригласила их к себе на обыск» (цитата по РБК-Украина), — сказала экс-министр.

Лукаш также подчеркнула, что до 2015 года не получала ни одной повестки от правоохранительных органов по какому-либо делу.

О задержании экс-министра, которая с 10 сентября 2015 года находилась в розыске, Служба безопасности Украины сообщила накануне. Лукаш предъявлены обвинения по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

По версии Генпрокуратуры Украины, Лукаш, будучи министром юстиции, вступила в сговор со служебными лицами ООО «Европейская правовая группа» и некими предпринимателями и в течение августа 2013 года — января 2014 года завладела госсредствами в сумме 2,523 млн гривен (почти 7 млн руб.).

Теги: Украина , Елена Лукаш , Виктор Янукович , арест
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
США пообещали Украине $1 млрд для борьбы с коррупцией Политика
Национальную полицию Украины возглавила бывший министр образования Грузии Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Берлускони Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.