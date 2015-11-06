Суд в Киеве на два месяца арестовал министра юстиции времен Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш, передает РБК-Украина.

Лукаш арестована с возможностью освобождения из-под стражи под залог 5 млн 115 тыс. гривен.

«Лично я точно не буду его [залог] вносить. Но при поддержке моих друзей и коллег, я надеюсь, мы решим этот вопрос. Залог буду вносить не я. Сейчас определяемся [кто именно внесет залог]», — заявила Лукаш на суде (цитата по «Украинской правде»).

На суде Лукаш также заявила, что Генпрокуратура знала о ее местонахождении. «Я утверждаю и я докажу это сейчас на заседании, что они просто знали, где я живу, они получили сотни документов от меня и моей защиты, часть из них я писала прямо от руки. А однажды я не выдержала и пригласила их к себе на обыск» (цитата по РБК-Украина), — сказала экс-министр.

Лукаш также подчеркнула, что до 2015 года не получала ни одной повестки от правоохранительных органов по какому-либо делу.

О задержании экс-министра, которая с 10 сентября 2015 года находилась в розыске, Служба безопасности Украины сообщила накануне. Лукаш предъявлены обвинения по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

По версии Генпрокуратуры Украины, Лукаш, будучи министром юстиции, вступила в сговор со служебными лицами ООО «Европейская правовая группа» и некими предпринимателями и в течение августа 2013 года — января 2014 года завладела госсредствами в сумме 2,523 млн гривен (почти 7 млн руб.).