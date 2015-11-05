Росавиация решила не отменять полеты в Египет после крушения А321​

Росавиация решила не отменять полеты в Египет после крушения российского А321 — компании будут выполнять рейсы в эту страну без изменений. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.
31 октября на Синайском полуострове разбился пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека, в том числе 7 членов экипажа и 25 детей. Все они погибли. Официальная причина крушения пока не установлена.
Через несколько часов после крушения самолета Air France и Lufthansa приостановили полеты над Синаем до выяснения причин крушения самолета. 1 ноября аналогичное решение приняло руководство Emirates, а 5 ноября — власти Нидерландов.
Накануне стало известно, что власти Великобритании отложили все запланированные на среду рейсы из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Опасения были связаны с тем, что А321 мог быть разрушен при помощи бомбы.