На складе нефтепродуктов в Омске произошел пожар

В Центральном округе Омска произошел взрыв на частном складе нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы регионального МЧС по Омской области Алексей Пурышев.

Возгорание произошло в помещении площадью 6 на 30 метров, где хранятся емкости с нефтепродуктами. Предположительно, возгорание началось из-за взрыва одной из них.

Пожар охватил всю площадь склада, которая составляет около 150 кв. м. Ликвидация возгорания, как отметили в МЧС, осложняется необходимостью подвоза воды издалека. Пожару присвоен 2-й ранг сложности из 4.

В МЧС уточнили. что склад находится на территории промышленной зоны, а жилых строений поблизости нет, таким образом жизни людей ничего не угрожает.

На сайте регионального управления МЧС опубликовано сообщение, в котором говорится, что информация о пожаре на складе в Центральном округе Омска поступила в 17:48 мск. Локализовать пожар удалось в 18:37 мск.

К тушению огня привлечены 55 человек и 12 единиц техники.