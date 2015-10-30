Правительство Британии запретило строительство огромной мечети в Лондоне

Власти Великобритании запретили строительство гигантской мечети в лондонском районе Ньюхэм, сообщает Evening Standard со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кабинет министров отклонил протест на запрет, ранее вынесенный властями лондонского района Ньюхэм.

«Правительство отклонило протест на запрет строительства мечети в районе Ньюхэм. Это решение было основано на опасениях, что возникнет проблема с предоставлением жилья для местных жителей», — сообщил представитель пресс-службы правительства.

Министры также отклонили запрос на разрешение продолжения работы временной мечети на этом месте. На предполагаемой территории стройки — в заброшенной промзоне — регулярно собирались для молитвы сотни мусульман.

В 2012 году власти района Ньюхэм запретили строительство мечети, масштаб которой согласно плану превышал бы собор Святого Петра. С инициативой о строительстве мечети выступило исламское движение «Джамаат Таблиг» (в России деятельность движения запрещена). Храм должен был вместить около 10 тыс. прихожан.

Помимо мечети в планы религиозных активистов входило строительство столовой на 2 тыс. человек, библиотеки и спортивного комплекса. Обсуждение по поводу возведения мусульманского храма в столице Великобритании продолжалось почти 10 лет.