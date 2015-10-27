Защита Бута заявила о намерении продолжить добиваться пересмотра дела

Защита осужденного в США россиянина Виктора Бута намерена продолжить добиваться пересмотра дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Бута Алексея Тарасова.

Тарасов предположил, что защита подаст апелляцию на решение суда в Нью-Йорке, который сегодня отказал россиянину в пересмотре дела. «Мы не собираемся останавливаться на этом решении», — сказал адвокат Бута.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, несмотря на многочисленные протесты российского внешнеполитического ведомства.

По данным следствия, россиянин продал оружие информаторам американского правительства, выдававшим себя за представителей Революционной армии Колумбии, признанной в Соединенных Штатах террористической организацией. Тем самым он якобы намеревался способствовать убийству американских военнослужащих. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.



