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За девять месяцев X5 нарастила чистую прибыль на 22,4%
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За девять месяцев X5 нарастила чистую прибыль на 22,4%
Бизнес, 21 окт 2015, 16:43
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За девять месяцев X5 нарастила чистую прибыль на 22,4%

​​Второй по обороту ретейлер России X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в июле—сентябре увеличил чистую прибыль на 21%, до 4,142 млрд руб., сообщила компания в раскрытии финансовых результатов за квартал и девять месяцев.

В третьем квартале показатель EBITDA вырос на 27,7%, до 14,263 млрд руб., вместе с тем рентабельность по EBITDA осталась на уровне 2014 года — 7,3%. За счет улучшения логистики и оптимизации транспортных расходов валовая рентабельность компании составила 25% против 24,6% в третьем квартале 2014 года.

С января по сентябрь 2015 года чистая прибыль компании выросла на 22,4%, до 12,084 млрд руб., EBITDA — на 29,1%, до 41,78 млрд руб. Показатель рентабельности по EBITDA составил 7,2%, так же как и годом ранее. Валовая прибыль X5 за девять месяцев 2015 года выросла на 28,7%, до 141,961 млрд руб., валовая рентабельность выросла до 24,5% с 24,4% за девять месяцев 2014 года.

Ранее ретейлер сообщал, что его чистая розничная выручка ​ по итогам девяти месяцев 2015 года выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 451 млрд руб. Основной вклад в рост выручки группы внесла торговая сеть «Пятерочка» — ее чистая выручка по итогам девяти месяцев увеличилась на 35%, превысив 309 млрд руб.

Чистый долг X5 на конец сентября 2015 года вырос до 136,857 млрд руб. со 105,363 млрд на конец прошлого года. Соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 2,48 с 2,3. Общий долг компании на конец сентября составлял 141,698 млрд руб., 68,8% портфеля приходилось на долгосрочные заимствования. Также ретейлер сообщил, что на тот же период располагал 116,15 млрд руб. невыбранных кредитных линий.

На 30 сентября сеть X5 объединяла 6512 магазинов, включая 5795 дискаунтеров «Пятерочка», 451 супермаркет «Перекресток», 84 гипермаркета «Карусель» и 182 «магазина у дома». За девять месяцев компания нарастила торговую площадь на 29,6% по сравнению с прошлогодним показателем, до 3,1 млн кв. м.

К 16:30 мск бумаги X5 Retail Goup подешевели на 0,25%. Капитализация компании составила $5,4 млрд.

Теги: X5 Retail Group
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