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Следствие закрыло дело экс-начальника полиции Ногинска
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Следствие закрыло дело экс-начальника полиции Ногинска
Общество, 20 окт 2015, 04:11
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Следствие закрыло дело экс-начальника полиции Ногинска

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела бывшего начальника полиции подмосковного города Ногинска Ильи Юхмана, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, дело прекратил следователь Главного следственного управления СКР по Московской области с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Согласно сведениям источников газеты в правоохранительных органах, решение о прекращении уголовного преследования было принято вскоре после смены следственной бригады, которая вела дело, а также вмешательства прокуратуры.

СКР возбудил уголовное дело в отношении Ильи Юхмана два года назад. Оно содержало два эпизода: один из них касался незаконной реализации в конце 2011 года бывшим подчиненным Юхмана автомобиля Mazda, второй — подбрасывания наркотиков люберецким предпринимателям.

Теги: полицейский , уголовное дело
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