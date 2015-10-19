Владельцы франшиз McDonald's заговорили о «последних днях системы»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's находится в «глубокой депрессии», для нее наступают «последние дни», считают владельцы франшизы компании в США. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование аналитика финансового холдинга Nomura Марка Калиновски.

«Мы находимся в муках глубокой депрессии, и ничего не меняется», — рассказал аналитику один из франчайзи. «Наверное, уже 30% операторов являются неплатежеспособными», — добавил он. По словам другого собеседника исследователя, «система, возможно, переживает свои последние дни».

В проблемах компании более десятка собеседников аналитика обвинили генерального директора McDonald's Стивена Истербрука и его инициативы. Он сеет «семена упадка» в компании, говорит один из участников исследования. В компании в ответ на «разочарование» франчайзи предлагают «убираться вон из системы», утверждает один из собеседников аналитика.

Нововведения в McDonald's, такие как переход к цифровым терминалам по заказу и продажа завтраков в течение всего дня, только отвлекают внимание от основных проблем сети, говорится в исследовании. В частности, последняя инициатива усложнила работу кухни на заказ и противоречит обещаниям Истербрука о том, что меню будет упрощаться, пожаловались несколько операторов. Меню лишь становится все более «раздутым», добавляет один из них.

Реальными же проблемами является качество пищи и обслуживания клиентов, отмечается в исследовании. «Мы продолжаем прыгать с одной неудачной инициативы на другую», — говорит один из собеседников аналитика.

Калиновски отмечает, что есть и те владельцы франшиз, кто доволен нынешним ходом вещей, но таковых всего двое «среди несметного количества отрицательных отзывов».

Представитель McDonald's в комментарии по поводу исследования отметил, что в компании слышали много разных историй от операторов. Но «на самом деле» сеть с момента своего основания достигла высшего балла бренда в течение двух лет в соответствии с рейтингом YouGov BrandIndex, а новые инициативы вызывают только положительные отзывы, добавил он.

Участие в интервью приняли 29 американских франчайзи, оно охватывает 226 ресторанов (всего в США более 14 тыс. заведений сети).

В России в прошлом году темп роста выручки McDonalds's резко замедлился. Ее размер составил 65,7 млрд руб. За год он вырос на 3,8%, при том что в 2013 году темп роста выручки составил 14,3%. Это произошло на фоне увеличения себестоимости услуг и проданных товаров на 10,2%. Наблюдался и рост коммерческих и управленческих расходов — на 37,1% и 18% соответственно.