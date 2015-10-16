В Москве задержали наехавшего на полицейского водителя

​Водитель автомобиля Mercedes, который наехал на сотрудника полиции около здания НИИ им. Склифосовского, задержан. Им оказался родственник юного водителя Ferrari, попавшего в ночь на пятницу в ДТП в центре столицы, Александр Милирашвили, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, мужчина сам явился к следователям. В настоящее время с ним начали проводиться следственные действия.

Минувшей ночью на Крымском мосту автомобиль Ferrari на большой скорости врезался в две машины и загорелся. В МВД заявили, что за рулем Ferrari сидел 17-летний юноша без водительских прав.​ После ДТП молодой человек оказался в больнице. По данным СК, журналисты «одного из телеканалов» попытались взять интервью у предполагаемого виновника ДТП. Однако «некие люди в штатском» помешали им это сделать, уничтожив записи. А один из них покинул медучреждение на автомобиле. Его попытался задержать сотрудник полиции, которого водитель машины протащил на капоте несколько метров и скрылся.

Следственный комитет по факту нападения на полицейского и журналистов завел уголовное дело. Официальный представитель СК Владимир Маркин посоветовал фигурантам дела явиться самим в Следственный комитет, пока не поздно.