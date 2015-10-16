Sinopec подала ходатайство на покупку доли в «Сибуре»

Китайская Sinopec подала ходатайство на приобретение доли в крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур». Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Цыганов, передает ТАСС. Размер доли он не уточнил.

В сентябре стало известно, что Sinopec планирует приобрести около 10% «Сибура». Источник РБК, близкий к акционерам «Сибура», рассказывал, что председатель совета директоров компании Леонид Михельсон останется крупнейшим акционером компании (сейчас владеет 50,2%). А собеседник, знакомый с условиями сделки, добавлял, что среди продавцов – несколько действующих акционеров. В число крупных акционеров также входят Кирилл Шамалов (21,3%) и Геннадий Тимченко (15,3%). Представитель Тимченко подтверждал, что он участвует в сделке, но он останется среди акционеров «Сибура».

Оценка «Сибура» для сделки «примерно соответствует» тем условиям, на которых Шамалов приобрел 17% «Сибура» у Тимченко в сентябре 2014 года, рассказывал РБК источник, близкий к акционерам «Сибура». В интервью «Коммерсанту» Шамалов говорил, что для этой сделки компанию оценили «более чем в $10 млрд». Таким образом, за долю в «Сибуре» китайская компания может заплатить около $1 млрд.