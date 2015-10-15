Сбой в компьютерной системе привел к задержкам рейсов в аэропортах США
Общество, 15 окт 2015, 04:58
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Сбой в компьютерной системе привел к задержкам рейсов в аэропортах США
В компьютерной системе Департамента национальной безопасности США, которая проверяет пассажиров авиарейсов на причастность к терроризму, произошли сбои. Об этом со ссылкой на должностных лиц сообщает телеканал NBC News.
Позже проблема была решена, отметил высокопоставленный правительственный чиновник. В то же время сбой привел к задержкам рейсов в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Проблема коснулась также и других аэропортов в стране. Так, сообщается о задержках в аэропортах городов Форт-Уорт, Шарлотт, Балтимор и Бостон.
Причина проблемы неизвестна.