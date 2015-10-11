Глава Афганистана поручил расследовать авиаудар по госпиталю в Кундузе

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил группе следователей расследовать обстоятельства захвата талибами города Кундуз и авиаудара ВВС США по госпиталю организации «Врачи без границ», сообщает Fox News со ссылкой на заявление администрации президента Афганистана.

Группа из пяти специалистов, согласно поручению президента, в ближайшие дни должна выяснить, каким образом боевики движения «Талибан» смогли 28 сентября захватить город Кундуз и удерживать его в течение нескольких дней, прежде чем их вытеснили правительственные войска.

Кроме того, следственная группа должна разобраться в обстоятельствах авиаудара ВВС США по госпиталю организации «Врачи без границ» в Кундузе 3 октября. Возглавлять группу будет бывший глава национальной разведки Амрулла Салех, отчет по итогам расследования будет предоставлен президенту Афганистана.

После «установления фактов» будет представлен «всеобъемлющий доклад, благодаря которому мы выясним, что произошло в Кундузе, какие необходимо принять меры и какие выводы нужно сделать на будущее», заявил президент.

28 сентября боевики движения «Талибан» захватили город Кундуз на севере Афганистана. 1 октября афганские силовики заявили, что отбили город у талибов.

В ночь на 3 октября авиаобстрелу подвергся госпиталь организации «Врачи без границ» в Кундузе. Вскоре после бомбардировки военное командование США признало, что удар по госпиталю был по ошибке нанесен американскими ВВС. Глава Пентагона Эштон Картер принес за случившееся свои извинения, а президент США Барак Обама потребовал от оборонного ведомства провести расследование, он также принес извинения организации «Врачи без границ».

