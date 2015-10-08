Бывший сотрудник Reuters признан виновным в сговоре с Anonymous

Бывший сотрудник агентства Reuters журналист Мэттью Киз был признан виновным в сговоре с хакерской группой Anonymous, вместе с которой он взломал сайт издания Los Angeles Times, пишет The Guardian.

По данным следствия, Киз передал хакерам пароли к компьютерным системам мультимедийной корпорации Tribune Media Company, владеющей Los Angeles Times и рядом других изданий. Хакеры внесли изменения в материал, опубликованный в декабре 2010 года.

Инцидент произошел в 2010 году после того, как журналиста уволили с телеканала KTXL, принадлежащего Tribune Media. Обвинение считает, что мотивом действий Киза являлась месть.

28-летний журналист также сотрудничал с агентством Reuters, из которого он был уволен после предъявления ему обвинений.

Приговор Кизу будет объявлен в январе. Максимально возможный срок заключения по этому делу составляет 10 лет, однако обвинение заявило, что наказание журналисту будет значительно более мягким.