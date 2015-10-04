Россия постарается раньше Японии создать самоуправляемый автомобиль

Россия постарается представить к чемпионату мира по футболу 2018 года свой самоуправляемый (беспилотный) автомобиль. Об этом рассказал в воскресенье вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович на форуме по науке и технологиям в японском городе Киото, передает РИА Новости.

На открытии форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что Япония создает самоуправляемые автомобили для представления их на Токийской олимпиаде 2020 года. «Это находится за гранью моего воображения, но, поверьте, это время настанет, и настанет очень скоро», — сказал Абэ (цитата по ТАСС).

Ответные слова Дворковича означают, что Россия намерена создать беспилотные машины на два года раньше Японии.

«Мы начали осуществлять новую технологическую инициативу, которая нацелена на совершенно новый рынок, который будет преобладать в середине этого столетия», — отметил в своем выступлении Аркадий Дворкович. Одним из примеров подобных инноваций он назвал беспилотный автомобиль. Вице-премьер пообещал поддержку правительства в реализации подобных идей, финансовую и организационную поддержку со стороны российских фондов развития и исследований.