Глава Вологодской области предложил отменить губернаторские выборы

Губернатор Вологодской области назвал выборы глав субъектов слишком затратным мероприятием и высказал мнение, что их следует назначать по указу президента России. Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в Вологде, передает Интерфакс.

«В нашей большой стране России выборность губернаторов требует огромного количества ресурсов, личного времени и отвлекает губернаторский корпус и команду губернатора от решения оперативных вопросов, которые стоят перед регионами», — цитирует Кувшинникова Интерфакс.

«Считаю, что отвлечение на столь масштабное время губернаторов на выборы нецелесообразно. По моему мнению, в России все-таки необходимо вернуться к назначению губернаторов президентом РФ», — добавил он.

Губернаторские выборы в России прошли 13 сентября 2015 года. Тогда избирался 21 глава региона. Впервые с 2012 года в России прошел второй тур выборов. В Иркутской области губернатора удалось выбрать только 27 сентября. В результате кандидат он КПРФ Сергей Левченко обошел действующего главу региона, набрав почти 57% голосов.

Кувшинников выиграл выборы в Вологодской области с результатом чуть менее 63%.