Глава правительства Перми опроверг жалобу в КС на продуктовые санкции

Глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о своей жалобе в Конституционный суд на введение эмбарго на ввоз западных товаров. Как заявил Тушнолобов радиостанции «Эхо Перми», история с подачей жалобы в КС — это чей-то «розыгрыш».

По словам Тушнолобова, ему из КС пришло письмо о том, что его обращение было принято на рассмотрение. В обращении в КС, по словам Тушнолобова, его подпись подделана, а квитанция об оплате госпошлины при подаче жалобы датирована числом, когда чиновник был в командировке. Тушнолобов отмечает, что правительство Пермского края сейчас готовит официальный запрос в Конституционный суд с просьбой расследовать ситуацию.

О подаче в КС жалобы от имени главы правительства Пермского края ранее сегодня сообщила Meduza. Издание отметило, что располагает текстом обращения Тушнолобова. В нем чиновник указывает, что запрет на ввоз ряда продуктов из западных стран «ограничивает его права как потребителя и индивидуального предпринимателя». Кроме того, в обращении сказано, что продуктовые санкции «не обеспечивают баланс конституционных ценностей». В обращении в суд отправитель ссылается на международные пакты, гарантирующие право каждого человека на достаточный жизненный уровень, а также на необходимость поощрения добросовестной конкуренции и гарантированную российским законодательством свободу экономической деятельности.