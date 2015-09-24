Франция и Великобритания выразили озабоченность усилением России в Сирии

​Франция и Великобритания озабочены «очень значительным» увеличением российского военного присутствия в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление французского министра обороны Жан-Ива Ле Дриана и его британского коллеги Майкла Фаллона.

«Российское усиление в Сирии только осложняет и без того сложную и тяжелую ситуацию», — сказал Фаллон, выступая на полях конференции по кибербезопасности в Париже. Он добавил, что в ближайшие часы, этот вопрос будет обсуждаться главами британского и французского МИД.

По словам Ле Дриана, Россия значительно усилила свое присутствие в порту Тартус и в военном аэропорту к югу от города Латакия, разместив там истребители и боевые вертолеты.

В минувшую субботу, 19 сентября, госсекретарь США Джон Керри выразил надежду, что Россия и Иран, поддерживающие сирийского президента Башара Асада, помогут провести с ним переговоры для политического решения кризиса в этой стране.

5 октября состоится первое заседание двусторонней российско-израильской комиссии, которая будет координировать действия военных ведомств двух государств в отношении сирийского конфликта.

Об усилении российского военного присутствия в Сирии сообщения в западных СМИ появляются на протяжении последних двух недель. В четверг, 24 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в последнее время публикуется очень много спекуляций относительно российского военного присутствия в Сирии, но подавляющее большинство их них расходятся с реальностью.