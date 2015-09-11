Московская полиция занялась дракой Божены Рынски и уборщицы

Светский обозреватель Божена Рынска подала заявление в суд на уборщицу ТСЖ одного из московских домов: журналистка обвиняет ее в побоях.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя столичной полиции Андрея Галиакберова, к заявлению Рынска приложила медицинскую справку о ссадинах и ушибах. Проверкой этого заявления займется участковый полиции по Тверскому району столицы, уточнил Галиакберов.

Ранее с аналогичным заявлением в полицию обратилась 59-летняя жительница Подмосковья, работающая уборщицей в жилом доме на Лесной улице. Она подала заявление о том, что в подъезде ее избила Рынска, ранее проживавшая в этом доме. Уборщица также приложила медицинскую справку.

В связи с заявлением уборщицы Рынска была опрошена полицией.

Это не первый случай, когда известную светскую львицу обвиняют в побоях. В сентябре 2013 года она повредила камеру съемочной группы телеканала НТВ, когда журналисты пытались взять у нее интервью около ее дома на Лесной улице. Тогда Рынска была приговорена к исправительным работам сроком на один год и удержанию в течение этого периода 10% заработка.