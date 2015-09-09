Для возможного организатора нападения на Кашина попросили домашний арест

Следствие просит поместить под домашний арест Александра Горбунова, возможного организатора нападения на журналиста Олега Кашина. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Накануне стало известно, что защита Кашина попросит предъявить Горбунову обвинение в покушении на убийство.

Сейчас обвинение в покушении на убийство журналиста предъявлены троим знакомым Горбунова — Даниле Веселову, Михаилу Кавтаскину и Вячеславу Борисову. По данным Кашина, все они работают охранниками в ОАО «Механический завод», связанном с заводом «Заслон», управляющим которого был Горбунов.



Согласно материалам дела именно Горбунов выступал в качестве заказчика нападения на Кашина. Мотивом могла стать оскорбительная запись журналиста в отношении одного из знакомых предпринимателя, губернатора Псковской области Андрея Турчака.



Покушение на Олега Кашина произошло в ноябре 2010 года около дома на Пятницкой улице, где он снимал квартиру. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, в результате чего у журналиста были сломаны нога, обе челюсти, кисти рук, также он получил черепно-мозговую травму.

7 сентября Кашин назвал нападение на него раскрытым и опубликовал имена подозреваемых.



