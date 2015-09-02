Космический корабль «Союз ТМА-18М» вышел на орбиту и взял курс на МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль «Союз ТМА-18М» с международным экипажем на борту, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение с командного пункта.

«Есть отделение пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» от третьей ступени ракеты-носителя», — сообщили по громкой связи на стартовой площадке космодрома Байконур.

Ка сообщили в Роскосмосе ТАСС, «Союз ТМА-18М» начал автономный полет и взял курс на МКС.

Старт ракеты-носителя с кораблем «Союз-ТМА-18М» произошел в 7:37 мск 2 сентября с космодрома Байконур, а 4 сентября, в 10:42 мск, корабль должен причалить к МКС.

Как сообщает Интерфакс, ранее врио главы Роскосмоса Александр Иванов заявил, что решение о двух сутках автономного полета «Союз-ТМА-18М» «продиктовано тем, что оно наиболее безопасно и надежно».

На борту корабля находится международный экипаж в составе россиянина Сергея Волкова, астронавта из Дании Андреаса Могенсена и космонавта из Казахстана Айдына Аимбетова.

Ранее, в июле, при запуске пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» с космодрома Байконур на корабле не раскрылась левая солнечная батарея. Сначала эту информацию распространило агентство NASA, однако вскоре исправило свое сообщение. Затем эти данные подтвердил Роскосмос. Позже глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что солнечная батарея «Союза ТМА-17М» все же раскрылась. «Раскрытие батареи произошло до стыковки», — заявил он. 23 июля корабль успешно пристыковался к МКС.