МИД Украины заявило о планах обойти вето России по трибуналу по Boeing

Украина будет добиваться создания международного трибунала по делу о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing-777, несмотря на вето, наложенное Россией, заявил в эфире телеканала «Интер» глава МИД Украины Павел Климкин.

«У нас есть возможность создать трибунал путем соглашения между пятью странами, и у нас есть идеи. Это будет новый прецедент. Мы будем искать новые методы, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Климкин.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина будет способствовать лишению России права вето в Совбезе ООН.

Пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malasia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолет упал в районе села Грабово в Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.



В июле ряд стран во главе с Малайзией пытался добиться создания международного трибунала для привлечения виновных в авиакатастрофе к ответственности. На резолюцию, которая рассматривалась в Совбезе ООН, было наложено вето. Таким правом во время обсуждения воспользовалась российская сторона.

Расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине занимаются две группы. Одна из них проводит Совет безопасности Нидерландов (эксперты выясняют причины крушения Boeing), вторая (уголовное расследование) работает под эгидой голландской прокуратуры.

Ранее стало известно, что Совет безопасности Нидерландов официально опубликует доклад о причинах крушения Boeing 13 октября 2015 года.

