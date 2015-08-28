На Водоотводном канале в Москве обнаружили маслянистое пятно

​В Москве на поверхности Водоотводного канала обнаружено маслянистое пятно.

Как рассказали РБК в Главном управлении МЧС по Москве, размер пятна составляет 20 на 4 м, на момент подготовки этой информации оно находилось напротив дома, расположенного по адресу: Кадашевская набережная, 32/2.

​На место происшествия выезжал катер МЧС, сообщили в управлении, однако ни состав пятна, ни причина его появления еще не были известны. Более подробную информацию, уточнили в МЧС, можно будет получить после проведения необходимых анализов.

В ГУП «Мосводосток» РБК рассказали, что на месте уже работают специалисты, установлены боны для предотвращения распространения пятна, а сам разлив обработан абсорбирующим порошком.

На предприятии такж​​е не смогли ответить​ на вопрос о составе пятна и его происхождении, сославшись на то, что результаты будут готовы на следующий день.