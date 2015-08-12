Обвинение попросило 10 лет для солдата Пермякова по делу о дезертирстве

​Гособвинение попросило 10 лет лишения свободы для рядового Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве армянской семьи в Гюмри, сообщает Интерфакс.

В среду в Гюмрийском военном суде рассматривается дело против Пермякова по эпизодам, связанным с дезертирством, хищением и незаконным ношением оружия. В своем последнем слове солдат признал вину в этих деяниях и заявил, что раскаивается в содеянном и готов принять любое наказание.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что Пермяков вменяем, не страдает какими-либо психическими расстройствами и не находился в состоянии аффекта в момент совершения преступления.

По версии следствия, сбежавший из российской 102-й базы в Гюмри, убил семерых членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей. Солдат был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армянско-турецкую границу. Свою вину Пермяков не отрицает​.