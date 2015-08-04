Ослабление курса рубля привело к снижению спроса на зарубежные туры

​Туроператоры отмечают снижение спроса на путевки за рубеж в связи с девальвацией рубля и неопределенностью с будущим курсом валют. Об этом агентству Интерфакс сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По мнению туроператоров, снижение спроса россиян на поездки за границу связано прежде всего с постоянными изменениями, «которые рождают у туристов чувство неопределенности и неуверенности», сказала Тюрина. «Еще недавно курс был 58 рублей за доллар, а сегодня уже 63 — психологически это непросто принять», — пояснила она.

Представитель РСТ отметила, что у российских туристов в связи с нестабильностью курса также снизился спрос и на новогодние туры.

При этом в ряде компаний падение спроса не считают критическим. Например, вице-президент туроператора Paks Максим Лобанов считает, что обвала спроса не произойдет, так как люди уже привыкли к меняющимся курсам, и те, кто запланировал отдых, не откажутся от него.

4 августа официальный курс евро достиг максимума за последние пять месяцев, приблизившись к отметке 69 руб. Последний раз он поднимался выше этого показателя 5 марта 2015 года. Официальный курс доллара 4 августа вырос на 45,05 коп.: с 5 августа он установлен на уровне 62,9182 руб.

В конце июля на туристическом рынке уже отмечали падение спроса из-за ослабления рубля. В частности, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев 27 июля заявил о падении продаж турпутевок компании на 20%. «Люди видят, что ситуация с валютой меняется, и замерли в ожидании», — объяснил он. По его прогнозам, если падение рубля составит не более 20%, продажи на зарубежных направлениях снизятся на 10–15%. При этом он отметил, что выездной поток этим летом уже и так сократился на 30–40% относительно прошлого года.

Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная в конце июля заявляла, что ослабление рубля усилит прошлогоднюю тенденцию бронирования туров в последний момент.