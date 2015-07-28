Страховщики утвердили новые правила продажи полисов ОСАГО

​Страховые компании обяжут заключать договоры обязательного автострахования (ОСАГО) в день обращения клиента и информировать об этом страхователей (лица, заключившие со страховщиком договор ОСАГО). Это следует из новых правил профессиональной деятельности (ППД), утвержденных президиумом Российского союза автостраховщиков (РСА).

Исключение составят те случаи, когда страховщик намерен воспользоваться правом осмотреть транспортное средство. Если это невозможно (например, автомобиль находится по другому адресу), то договор должен быть заключен в срок до пяти дней.

Также президиум утвердил норму, согласно которой страхователь может записывать аудио и видео в момент заключения договора, и у страховщика нет права ему препятствовать.

Согласно новым правилам страховщик обязан информировать клиентов о возможности покупки полиса ОСАГО без заключения иных договоров страхования или оплаты иных услуг. Кроме того, он будет обязан информировать о порядке перерасчета премии, если страхователь решит изменить условия договора, а также о значении коэффициента бонус-малус (один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО в зависимости от безаварийности езды).

Новые правила, считают в РСА, позволят усилить контроль за предоставлением страховых услуг, а также повысят доступность полисов. После согласования с Банком России новые редакции ППД будут направлены страховщикам ​и вступят в силу.