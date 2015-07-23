В Алма-Ате объявлен режим ЧС из-за схода селя

В Алма-Ате объявлен режим ЧС из-за схода селевого потока. Об этом сообщил глава города Ахметжан Есимов, передает агентство NewTimes.kz.

Он сообщил, что это сделано для того, чтобы максимально оперативно выделять положенную законом помощь пострадавшим при стихийном бедствии. В рамках ЧС выделено 2 млрд тенге (609 млн руб.).

По словам Есимова, сейчас опасности устранены, на месте происшествия работает оперативный штаб.

Сегодня в результате повышения уровня воды по речке Каргалинка были частично подтоплены Наурызбайский и Алатауские районы города. По данным портала nur.kz, около 03:00 по местному времени поступила информация о повышении уровня воды в Каргалинке с подтоплением микрорайонов Карагайлы и Таусамалы. 191 человек был эвакуирован.