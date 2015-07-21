На борту самолета Гонконг — Владивосток связали дебошира

На борту самолета, прибывшего из Гонконга во Владивосток, произошла драка. Об этом сообщает агентство Восток-Медиа со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его данным, пассажиры связали зачинщика драки ремнями безопасности и скотчем и уложили в проходе между креслами.

Рейс выполнялся совместно авиакомпаниями S7 Airlines и Cathay Pacific. Происшествие не привело к задержке посадки самолета. Пассажиры предоставили агентству видео, которое демонстрирует, как пассажиры агрессивно пытаются обездвижить мужчину.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ДФО, после приземления пассажирка рейса обратилась в дежурную часть с заявлением, что мужчина вел себя неадекватно во время полета. Его доставили в дежурную часть и составили в отношении него административные протоколы за хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.