Немецкий ретейлер подтвердил запуск в России продовольственной сети Plus

Немецкая Tengelmann Group, развивающая в Москве и других городах сеть гипермаркетов OBI​, ​собирается до конца 2015 года открыть в России сеть продовольственных дискаунтеров Plus, заявила представитель группы Жюстин Цагалак, пишет газета «Ведомости».

По словам Цагалак, всего до конца 2015 года в России будут открыты 12 магазинов сети, всего до 2022 года компания собирается открыть в России 150 продуктовых магазинов. Об объеме необходимых для запуска сети инвестиций Цагалак не сказала. Как уточнила изданию представитель «Плюс дискаунтера» Ольга Ермакова, в этом году в Московской, Тульской и Нижегородской областях откроются по три магазина «Плюс», в Калуге, Твери и Муроме — по одному.

По ее словам, дискаунтеры будут расположены в отдельных зданиях, а средняя площадь торгового зала будет составлять 940 кв. м. Доля продовольственных товаров в магазинах составит 70%, в одном магазине будет 2 тыс. 200 товарных наименований. Ермакова подчеркнула, что все товары будут закупаться у российских поставщиков, доля товаров под собственной торговой маркой в сети будет незначительной.

В декабре 2014 года РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами ретейлера​, писал о намерении Tengelmann Group открыть в России сеть продовольственных магазинов Plus. По словам источников РБК, стратегия Tengelmann предполагает покупку отдельных зданий площадью от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. кв. м или участков площадью 0,4–0,6 га под строительство таких зданий. Исходя из параметров магазинов, генеральный директор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивал инвестиции в строительство одного дискаунтера в 60–100 млн руб. По информации РБК, сеть Plus должна была заработать в России еще в 2013 году, но согласование земельных участков под строительство с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС) затянулось.

Tengelmann Group была основана в 1867 году, собственником компании является семья Хауб (занимает 286-е место в списке самых богатых людей мира Forbes, состояние — $2,8 млрд). Оборот за 2013 год — €7,82 млрд. В 15 странах Европы работают более 72 тыс. человек более чем в 4 тыс. магазинах. Помимо дискаунтеров Plus и OBI сеть объединяет супермаркеты Kaiser's, текстильный дискаунтер KiK, а также компании Tengelmann E-Commerce (занимается торговлей в интернете) и TREI Real Estate (торговля недвижимостью), владеет частью акций дискаунтеров Netto (15% акций, остальные 85% — торговое объединение EDEKA) и TEDi.