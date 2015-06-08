Шойгу поручил ускорить строительство военной инфраструктуры на Курилах

Министр обороны России Сергей Шойгу ​поставил задачу удвоить темпы строительства инфраструктуры для воинских частей, которые дислоцируются на островах Курильской гряды. Об этом он заявил во Владивостоке на заслушивании командования Восточного военного округа (ВВО) по выполнению плана деятельности до 2020 года, передает Интерфакс.

Министр распорядился до наступления холодов максимально покрыть новейшую боевую технику тентомобильными укрытиями. Как сообщает агентство, это позволит увеличить ресурс эксплуатации техники и вооружения.

Шойгу поставил задачу поднять на современный уровень аппаратуру санаторно-курортного обеспечения военных. По его словам, акцент нужно сделать на реабилитационно-психологической разгрузке служащих после службы. Условия для отдыха необходимо обеспечить и семьям военных, сказал Шойгу.

Командующий войсками ВВО генерал-полковник Сергей Суровикин доложил, что до конца 2015 года в округе будут введены в строй 12 военных городков, сообщает агентство.

Также Шойгу дал указание уделить особое внимание развитию и возведению инфраструктуры воинских частей, дислоцированных на постоянной основе в арктической зоне. По указанию Шойгу, выполнение этих задач возьмет на ежедневный контроль Национальный центр управления обороны государства. Ранее Шойгу рассказал о масштабном строительстве военной инфраструктуры в Арктике.

По данным агентства, министр обороны проводит проверку войск Восточного военного округа. Далее он собирается проверить строительство новых объектов базирования воинских частей, в частности в Забайкальском, Приморском краях и Республике Бурятия.