Официальный курс доллара снизился на 38 коп.

Официальный курс доллара на четверг, 4 июня, снизился до 53,059 руб., курс евро повышен до 59,113 руб. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Таким образом, регулятор понизил курс доллара на 38 коп. и поднял курс евро на 50 коп.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара расчетами на завтра поднималась до 53,45 руб. и опускалась до минимума в 52,767 руб. На 12:38 мск курс составляет 53,445 руб., это на 1,26% выше уровня закрытия торгов днем ранее.

Курс евро поднимался сегодня до 59,4 руб. и достигал минимума в 58,903 руб. На 12:36 мск курс составляет 59,404 руб., что составило рост на 0,7% по отношению к закрытию.

Во вторник рубль укрепился до 52,78 по отношению к доллару на стабилизации нефтяных цен выше $65 в преддверии очередного заседания стран членов ОПЕК и на общей коррекции доллара, отмечает Андрей Богун, трейдер банка «Глобэкс». По его мнению, на рынке активизировались экспортеры, и пара доллар/рубль не смогла достичь 54,10. Достичь апрельских максимумов паре доллар/рубль мешают цена на нефть, прочно основавшаяся выше $65, и коррекционное снижение доллара США против остальных валют, в особенности против евро, считает аналитик. До пятничной публикации данных по занятости в США рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 52,00–53,30, прогнозирует он.

Во вторник рублю удалось приостановить понижательный тренд и показать рост в пределах 1,3%, отмечает главный экономист по России и СНГ ING Дмитрий Полевой. По его словам, рынок пока больше ориентируется на внешние факторы, учитывая продолжающиеся переговоры и слухи относительно пакета помощи Греции, а также ожидания данных с рынка труда в США, которые станут определяющими для динамики евро/доллар и, косвенно, нефти. При стабильности последней рынок будет по-прежнему пытаться разыгрывать идею дальнейшего ослабления рубля, особенно перед заседанием ЦБ и началом сезона дивидендов, отметил он. Однако Полевой считает, что даунсайд рубля ограничен 5–6%.